Erzincan'da Fotokapanlar Vaşaktan Kurda Yaban Hayatını Kaydetti

Erzincan'da kurulan fotokapanlar, vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki gibi türleri görüntüleyerek bölgedeki yaban hayatının zenginliğini kayıt altına aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 08:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:39
Erzincan'da yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altında

Doğaya yerleştirilen fotokapanlarla Erzincan ve çevresindeki yabani türler görüntülendi. Cihazlar, tür çeşitliliği ve popülasyonun tespiti amacıyla belirlenen noktalara konuldu ve düzenli aralıklarla kontrol edildi.

Görüntülenen türler

Vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki gibi türler fotokapanlara yansıdı. Elde edilen fotoğraf ve video kayıtları, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koydu.

Çalışmanın önemi ve kullanım alanı

Toplanan kayıtlar, tür izleme ve biyolojik çeşitlilik çalışmalarında kullanılıyor. Bu veriler, koruma planları ve alan yönetimi için temel oluşturuyor.

Çağlayan Beldesi başta olmak üzere farklı bölgelerde kurulan fotokapanlar, Erzincan'daki yaban hayatının izlenmesine olanak sağladı.

