Erzincan'da Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge'den

Erzincan'da Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan ve çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, buzlanma ve don olayının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceğini bildirdi. Bu gelişmelerin özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Buzlanma ve Don Uyarısı

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Çığ Uyarısı

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililer ve vatandaşlar gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Özellikle kırsal alanlarda ve dağ yollarında seyahat edeceklerin uyarılara kulak vermesi istendi.

Ulaşımda aksamalar ihtimaline karşı yetkililer, meteorolojik gelişmeleri takip etme ve zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmeme önerisinde bulundu.

