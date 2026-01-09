Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı

Erzincan’daki yoğun kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımı zorlaştırdı; Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçlara izin verilmedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 07:58
Geçitlerde yoğun kar, ağır tonajlı araçlara yasak

Erzincan’da etkili olan kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde artan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için kar temizleme ve müdahale çalışmaları yürütüyor.

Polis ekipleri ise olası aksaklıkları önlemek amacıyla Yalnızbağ Kavşağında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi, bölgedeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

