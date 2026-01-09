Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı

Geçitlerde yoğun kar, ağır tonajlı araçlara yasak

Erzincan’da etkili olan kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde artan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için kar temizleme ve müdahale çalışmaları yürütüyor.

Polis ekipleri ise olası aksaklıkları önlemek amacıyla Yalnızbağ Kavşağında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi, bölgedeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

