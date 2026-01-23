Erzincan'da Karla Mücadele 7/24: Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Erzincan Belediyesi, etkili kar yağışı nedeniyle ana arterler ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 08:58
Erzincan'da Karla Mücadele 7/24: Ekipler Sahada

Belediye Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Erzincan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan Belediyesi ekipleri, şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere mahalleler ve sokaklarda yoğun mesai yapıyor. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirterek, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

