Konyaaltı'nda 2 metrelik dalgalar arasında şınav

Antalya'da şiddetli rüzgarla oluşan 2 metrelik dalgalar Konyaaltı Sahili'ni döverken, bir vatandaş sahilde şınav çekip gelen dalgadan kaçtı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:49
Rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar sahilde ilginç anlara sahne oldu

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu ve Konyaaltı Sahilini vurdu. Bazı noktalarına kadar sahil bandına ulaşan deniz suyu, vatandaşların dikkatini çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı yapılan bölgede, boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgalar deniz kıyısını dövdü. Bu sırada sahilde toplanan bazı kişiler dalgaları izledi ve cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

Kayıtlara yansıyan görüntülerde, dalgaların vurduğu sahile inen bir vatandaşın ilk önce tereddüt yaşadığı, ardından birkaç şınav çektiği görüldü. Bir süre sahilde oturan vatandaş, üzerine doğru gelen büyük dalgayı fark edince hızla sahilden uzaklaştı.

O anlar, çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Yetkililer vatandaşları sahil şeridinden uzak durmaları ve meteoroloji uyarılarına uymaları konusunda uyarıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

