Erzincan'da Kuzulama Başladı: Besiciler Yeni Yılın İlk Kuzularıyla Telaşta

Erzincan'da 2026'nın ilk kuzuları Ocak ayının son günlerinde doğdu; besiciler zorlu kış koşullarında yoğun bakım ve kontrolleri sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:38
Erzincan'da kuzulama başladı: 2026'nın ilk kuzuları doğdu

Besicilerde yoğun ve tatlı bir telaş

Erzincan’da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2026 yılının ilk kuzuları Ocak ayının son günleri itibarıyla dünyaya gelmeye başladı. Doğumlar, besiciler için hem yoğun hem de heyecan verici bir süreç başlattı.

Yeni yılla başlayan kuzulama döneminde üreticiler emeklerinin karşılığını almaya başladı. Doğan kuzularla adeta bir bebek gibi ilgilenen besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen bakım ve kontrolleri büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Bazı koyunlar ilk kez doğum yapmanın etkisiyle yavrularına alışmakta güçlük çekince, üreticiler müdahale ederek kuzuların beslenmesi ve bakımına yardımcı oluyor. Belli bir büyüklüğe ulaşan kuzular annelerinden ayrılıyor; doğumların mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Üreticiden canlı tanıklık

İbrahim Koyun adlı besicinin açıklamaları şöyle:

"Hayvanlarımız doğmaya başladı. Doğumlar yaklaşık bir ay daha devam edecek. Genellikle gece doğum yapıyorlar, biz de sürekli kontrol amacıyla ahıra gelip bakıyoruz. Bu ay bizim için oldukça zor geçiyor. Doğru düzgün uyuyamıyoruz. Hayvanların yeri ıslanmasın, kuzular ishal olmasın diye sürekli kontrol halindeyiz. Zorlu kış şartları altında hayvanlarımıza bakıyoruz. Kuzuların doğmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı."

Bazı besiciler doğumların ardından yaylaya çıkmayı planlarken, bazıları üretime ağıllarda devam etmeyi tercih ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

