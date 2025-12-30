Erzincan'da Şehit Yakınları ve Gaziler, Kız Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Programın Amacı ve Katılımcılar

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, şehit yakınları ve gaziler, Erzincan Kız Yurdu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin millî ve manevi değerlerle bağını güçlendirmeyi amaçladı.

Etkinlik Detayları

Program kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi ve katılımcılara yönelik bir şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Etkinlikte gaziler ile şehit yakınları, yaşadıkları tecrübeleri ve kahramanlık hikâyelerini öğrencilerle paylaştı.

Gaziler ve şehit yakınları, aktardıkları anılarla genç nesillere önemli bir miras bıraktı; konuşmalarında vatan ve bayrak sevgisi ile fedakârlığın önemine vurgu yapıldı. Öğrenciler programı ilgi ve duyguyla takip etti.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin gençlerin millî ve manevi değerlere bağlılığını pekiştirdiğini belirterek, benzer faaliyetlerin gelecekte de devam edeceğini açıkladı.

