Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak

Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Erzincan Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Erzincan ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Uyarının detayları

Yapılan meteorolojik değerlendirmede, 31 Aralık 2025 Çarşamba ve 1 Ocak 2026 Perşembe günlerinde bölgede etkili olması beklenen kar yağışlarının, özellikle Erzincan ve çevresinde kuvvetli (5-20 santimetre) şeklinde görüleceği bildirildi.

Açıklamaya göre, kar yağışlarının çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde etkisini göstermesi; öğleden sonra ise Erzurum’un güney kesimlerinde şiddetini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Olası etkiler ve tedbir çağrısı

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımla ilgili aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde ise tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

