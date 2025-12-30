DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak

Erzincan Valiliği, 31 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 tarihlerinde Erzincan ve çevresinde 5-20 cm kuvvetli kar beklendiğini, ulaşım ve çığ riski nedeniyle tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:04
Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak

Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Erzincan Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Erzincan ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Uyarının detayları

Yapılan meteorolojik değerlendirmede, 31 Aralık 2025 Çarşamba ve 1 Ocak 2026 Perşembe günlerinde bölgede etkili olması beklenen kar yağışlarının, özellikle Erzincan ve çevresinde kuvvetli (5-20 santimetre) şeklinde görüleceği bildirildi.

Açıklamaya göre, kar yağışlarının çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde etkisini göstermesi; öğleden sonra ise Erzurum’un güney kesimlerinde şiddetini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Olası etkiler ve tedbir çağrısı

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımla ilgili aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde ise tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
2
GTB Başkanı Akıncı: 2025 Dayanıklılığın Öne Çıktığı Yıl Oldu
3
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı
4
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi
5
Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada
6
Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak
7
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları