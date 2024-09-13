Erzincan Valisi Aydoğdu'dan genç vatandaşa anlamlı destek

Erzincan Valisi'nden Duyarlı Gençliyere Destek

Erzincan'da bir genç, geç saatlerde caddede karşılaştığı Vali Hamza Aydoğdu'dan ihtiyaç sahibi komşusu için destek aldı. Ordu Caddesi'nde gece saat 01.30'da yaşanan bu olay, toplumda gençlerin duyarlılığına örnek teşkil etti.

Cihan Caner Alan'ın İhtiyaç Sahibi Aile İçin Yardım Talebi

Mahallesinde altı kardeşi olan yardıma muhtaç bir aileyle ilgili bilgi veren Cihan Caner Alan, bir sıkıntısını paylaşmak için Vali Aydoğdu'ya yaklaşarak bu duruma dikkat çekti.

Vali Aydoğdu'dan Güzel Bir Cevap

Cihan Caner Alan’ın duyarlılığını takdir eden Vali Aydoğdu, "Çevresine karşı daha merhametliler" diyerek gençlerin toplumsal olaylarla olan ilgisini vurguladı.

Aydoğdu, aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden, "Gecenin bir buçuğunda yanımıza gelip bir ailenin derdini paylaşan gençlerimiz, aslında geleceğimizin en kıymetli hazineleri" ifadelerini de kullandı.

Gençlerin Geleceği Aydınlatma Potansiyeli

Vali Aydoğdu, gençlerin yarının aydınlık yüzleri olduğunu belirterek, "Belki de bizlerin görmekte zorlandığı yaraları, onlar tüm yönleriyle görüyor ve çözüm üretmek için çabalıyorlar" dedi. Muhteşem bir toplumsal dayanışma örneği sergileyen Cihan Caner Alan'a destek olan Aydoğdu, "Allah, seni var etsin Cihan kardeşim" diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.