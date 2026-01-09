Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri

Kayseri'de 62 yıllık ustalığıyla tanınan 74 yaşındaki Kebapçı Şükrü Alakoç, Yozgat tandır kebabının en önemli sırrının et ve sadelik olduğunu vurguluyor.

Püf Noktaları

Koyun eti tercih edilmeli; Alakoç, etin hafif yağlı olması gerektiğini ve etin 1-2 gün önceden yalnızca tuzlanarak hazırlandığını belirtiyor. Tuz dışında hiçbir baharat kullanılmıyor ve bu lezzetin Yozgat’a özgü tandır ocağında pişirildiği ifade ediliyor.

"Bu yemek bizim meşhur tandır kebabımız. Biz eti komple alırız, parçalara böleriz, 1 ve 2 gün önceden tuzlarız. Tuzun harici hiçbir baharat kullanmayız. Çünkü lezzeti sunmak sanattır onu tatmaksa bir zevktir. 62 senedir bu işi yapıyorum, 33 senedir de Kayseri’deyim. 2019 yılında yılın Ahisi seçildim. Etin lezzetli olması için koyun eti olması gerekli, dana eti de güzel olur. Koyun etinin hafif yağlı olması gerekli, yağsız et kesinlikle olmaz. Koyun etinin neresi olursa olsun fark etmez. Biz koyunu komple alırız, parçalara böleriz ve bölmüş olduğumuz 1-2 gün önce sadece tuzlarız başka baharat kullanmayız. Bu ocakta Yozgat’a hastır. Buna tandır kebap denir, Yozgat’ın harici duyduğum kadarıyla Denizli’de yapılıyor. Diğer kebaplar fırın kebaplardır. Lezzeti sunmak sanattır, onu tatması ise bir zevktir"

Ustanın tarifinde öne çıkanlar: hafif yağlı koyun eti, sade hazırlık ve Yozgat tandır ocağında pişirme. Bu özellikler tandır kebabını diğer fırın kebaplardan ayırıyor.

