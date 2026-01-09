Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabaha karşı soğuk hava ile yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı görüldü; kar sabah saatlerinde eridi.

Sabah saatlerinde beyaz örtü oluştu, kar hızla eridi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabaha karşı etkili olan soğuk hava ile birlikte, ilçenin yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Sarıgöl'e bağlı Dadağlı, Dindarlı, Karacaali, Kızılçukur, Beyharmanı ve Şeyhdavutlar mahallelerinde etkili oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında çevrenin beyaz örtüyle kaplandığını gördü.

Kar, zeminde kısa süre kaldı; hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eridi.

Yağışın özellikle çiftçileri memnun ettiği belirtildi. Dadağlı Mahallesi sakinlerinden İlyas Tosun ise, "Kar yağışı bizleri sevindirdi. Ancak kısa süre sonra eridi, buna da şükürler olsun. Kış aylarının bu yıl soğuk ve yağışlı geçmesi bizler için çok iyi olur" dedi.

