Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi

Malatya’da 7/24 karla mücadele

Sami Er ekiplerin çalışmalarını TOKİ Karagöz’de inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte etkili olan kar yağışı sonrasında TOKİ Karagöz mevkiinde ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Sabaha karşı başlayan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bin 76’sı merkez, 11 bin 692’si kırsal olmak üzere 12 bin 768 kilometrede çalışıyor.

Operasyon kapsamında merkezde 118 araç ve 867 personel, kırsalda ise 151 araç ve 250 personel görev yapıyor. Toplamda 269 araçla ve toplam bin 117 personel sahada aktif görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçelerde 22, kırsalda ise 18 olmak üzere 40 ekip konuşlandırıldı; bölge, yol ve güzergâhlarda öncelik sırasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu, ekiplerin çalışmaları hakkında Başkan Sami Er’e detaylı bilgi verdi. Başkan Er, ekiplerin her noktada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek yolların sürekli açık kalması için talimatlar verdi.

Başkan Er, "Ekiplerimiz işlerini bitirdikten sonra hemen sokaklara girecek. Ana arterlerden sonra yol ağımız olsun veya olmasın kritik yerlerde biz çalışma yapalım" şeklinde konuştu ve sürücülerin ile vatandaşların rahat ilerleyebilmesi için karla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

