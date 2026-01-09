Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi

Malatya’da etkili kar sonrası Büyükşehir ekipleri 7/24 sahada; Sami Er TOKİ Karagöz’de çalışmaları yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:33
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi

Malatya’da 7/24 karla mücadele

Sami Er ekiplerin çalışmalarını TOKİ Karagöz’de inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte etkili olan kar yağışı sonrasında TOKİ Karagöz mevkiinde ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Sabaha karşı başlayan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bin 76’sı merkez, 11 bin 692’si kırsal olmak üzere 12 bin 768 kilometrede çalışıyor.

Operasyon kapsamında merkezde 118 araç ve 867 personel, kırsalda ise 151 araç ve 250 personel görev yapıyor. Toplamda 269 araçla ve toplam bin 117 personel sahada aktif görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçelerde 22, kırsalda ise 18 olmak üzere 40 ekip konuşlandırıldı; bölge, yol ve güzergâhlarda öncelik sırasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu, ekiplerin çalışmaları hakkında Başkan Sami Er’e detaylı bilgi verdi. Başkan Er, ekiplerin her noktada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek yolların sürekli açık kalması için talimatlar verdi.

Başkan Er, "Ekiplerimiz işlerini bitirdikten sonra hemen sokaklara girecek. Ana arterlerden sonra yol ağımız olsun veya olmasın kritik yerlerde biz çalışma yapalım" şeklinde konuştu ve sürücülerin ile vatandaşların rahat ilerleyebilmesi için karla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI TOKİ KARAGÖZ'DE...

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI TOKİ KARAGÖZ'DE EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI TOKİ KARAGÖZ'DE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları