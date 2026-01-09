ULUSKON Malatya Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

ULUSKON Malatya İl Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basının demokrasideki rolü ve yerel basının özverisi vurgulandı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Polat mesajında, "Basın, şehirlerin hafızası, toplumun sesi ve demokrasinin en güçlü teminatıdır" ifadelerine yer vererek gazetecilerin tarafsızlık, etik değerler ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri görevlerin toplumsal bilinçlenmeye önemli katkı sağladığını belirtti.

Özellikle yerel basının şehirlerin sesi olduğuna dikkat çeken Polat, Malatya'da görev yapan basın mensuplarının deprem süreci başta olmak üzere her dönemde büyük bir özveri ve sorumlulukla çalıştığını ifade etti.

Polat sözlerini, "Zor şartlar altında dahi mesleğini onurla icra eden, kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek sonlandırdı.

