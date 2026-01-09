ULUSKON Malatya Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının demokrasideki rolünü ve yerel basının deprem sürecindeki özverisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:42
ULUSKON Malatya Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

ULUSKON Malatya İl Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basının demokrasideki rolü ve yerel basının özverisi vurgulandı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Polat mesajında, "Basın, şehirlerin hafızası, toplumun sesi ve demokrasinin en güçlü teminatıdır" ifadelerine yer vererek gazetecilerin tarafsızlık, etik değerler ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri görevlerin toplumsal bilinçlenmeye önemli katkı sağladığını belirtti.

Özellikle yerel basının şehirlerin sesi olduğuna dikkat çeken Polat, Malatya'da görev yapan basın mensuplarının deprem süreci başta olmak üzere her dönemde büyük bir özveri ve sorumlulukla çalıştığını ifade etti.

Polat sözlerini, "Zor şartlar altında dahi mesleğini onurla icra eden, kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek sonlandırdı.

ULUSKON MALATYA İL BAŞKANI ÖZCAN POLAT’TAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

ULUSKON MALATYA İL BAŞKANI ÖZCAN POLAT’TAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)
2
Beytüşşebap'ta Son Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
4
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
5
Düzce Fındıklıaksu'da Heyelan Kapanan Yol Erken Onarıldı
6
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama
7
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları