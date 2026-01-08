Erzurum Atatürk Üniversitesi Korosu Yeni Dönemde Tekrar Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Çok Sesli Korosu, 24 Şubat 2025'te Londra'da 126 ülkenin katıldığı yarışmayı kazanıp dünya şampiyonu oldu; yeni dönemde tekrar dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:33
24 Şubat 2025'te Londra'da kazanılan başarıyı sürdürüyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu, 24 Şubat 2025'te Londra'da düzenlenen ve 126 ülkenin katıldığı çok sesli koro yarışmasında dünya şampiyonu oldu ve yeni eğitim-öğretim yılında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Oditoryum Salonu'nda sahne alan koro, sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran sanatseverler, konser boyunca koroyu ayakta alkışladı.

Koro Şefi Doç. Dr. İzzat Matyakubov, yaptığı açıklamada büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek: "2025 yılında 126 ülke üniversitesinin katıldığı uluslararası yarışmada dünya birincisi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattık. Yeni eğitim-öğretim yılında da aynı disiplin ve özveriyle çalışmalarımıza başladık. İlk konserimizi başarıyla gerçekleştirdik ve izleyicilerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Hedefimizi yine dünya şampiyonluğu olarak belirledik." dedi.

Doç. Dr. İzzat Matyakubov ayrıca, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Dekanı Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu'nun ilgi ve desteklerinin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, yeni hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu, ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları