Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Sürüyor

Asırlık gelenek Pir Ali Baba'dan Ayazpaşa'ya uzanıyor

Erzurum'da şehrin afet ve beladan korunması amacıyla 16. yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan Kur'an-ı Kerim okuma geleneği nesiller boyunca yaşatılıyor. Şehrin birçok noktasında sürdürülen 1001 Hatim programı bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Günlük ritüel, halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelmesiyle başlıyor ve gün boyu devam ediyor. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde yaptıkları katkılarla şehirde yaklaşık bir ay süren ikinci bir Ramazan havası oluşuyor. Bu yıl 19 Aralık Cuma günü başlatılan okumalardan oluşan program, 16-17 Ocak tarihlerinde tamamlanarak Ulu Cami'de duası yapılacak.

Erzurum'un simge camilerinden Ayazpaşa Camii'nde süren 1001 Hatim okumalarına, kentteki camiler, Kur'an kursları, iş yerleri ve evlerden katılımlar devam ediyor. Namaz sonrası camiden çıkan cemaate her gün bir hayırsever tarafından çorba ikramı yapılması da geleneğin en dikkat çekici uygulamalarından biri.

Geleneğe uzun yıllardır katkı sunanlar arasında Ayaz Paşa Cami Müezzin Kayyımı Ali Rıza Bağdaş ve İlhami Yıldırım gibi isimler yer alıyor; onlar da bu geleneğin toplumdaki yerini ve yaşattığı heyecanı dile getiriyorlar.

Tarihsel arka planda, Pir Ali Babanın Erzurum'un Dutçu köyü'nde 1500'lü yıllarda yaşadığı ve hem Yavuz Sultan Selim Han hem de Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin manevi önderleri arasında sayıldığı belirtiliyor. Rivayetlere göre Çaldıran Savaşı sonrasında Yavuz Sultan Selim Han'ın Dutçu köyü ve çevresini Pir Ali Baba'ya emanet ettiği söylenir. Pir Ali Baba'nın mezarı köyün güneybatısındaki bir tepededir; I. Dünya Savaşı sırasında Rus işgali esnasında bu tepede mevziiler ve top yolları yapıldığı kaydedilir.

Bahsi geçen savaş ve işgal döneminde kesintiye uğrayan 1001 Hatim geleneği, 1939 Erzincan depremi sonrasında Müftü Solakzâde Sadık Efendi'nin girişimiyle yeniden canlandırıldı. Bugün Erzurum'da beş asırdır süregelen 1001 Hatim uygulaması, kentin kültürel ve dini yaşamının önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

