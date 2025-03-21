Erzurum'da 105 Öğrenci İçin Anlamlı 'Tekne Orucu' Etkinliği

Erzurum'da Anlamlı Bir Etkinlik: 'Tekne Orucu'

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, ramazan ayının ruhunu genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 'tekne orucu' etkinliği büyük ilgi gördü. Alparslan İlkokulu'nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, 105 öğrenci, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için bir araya geldi.

Çocuklar Oruçlarını Açtı

Ders çıkışı, Müceldili Konağı'nda buluşan çocuklar, okudukları ezanın ardından dua ederek 'oruçlarını' açtılar. Etkinlik boyunca oyunlar oynayan öğrenciler, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi ile keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, çeşitli ikramlarla da çocuklara unutulmaz bir gün sunuldu.

Okul Müdürü'nden Açıklama

Okul Müdürü Selçuk İlhan, etkinliği düzenlerken amacı olarak kadim Anadolu medeniyetinin önemli bir geleneği olan 'tekne orucu' geleneğini yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti. İlhan, "Bu etkinlikle amacımız, çocuklarımıza iftar ve sahur gibi kavramları doğru bir şekilde öğreterek ramazan bilincini oluşturmaktır. Çocuklarımız bu gece sahura kalktı ve şimdi ezanla oruç açtılar," diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.