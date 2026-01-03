DOLAR
Erzurum'da -32 Derece Soğuk İstanbul Seferini Geciktirdi

Erzurum'da -32 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeniyle Erzurum-İstanbul seferi, Erzurum Havalimanı'ndaki buzlanma ve de-icing işlemleri nedeniyle bir saat rötarlı kalktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:43
Erzurum’da etkili olan -32 dereceyi bulan aşırı soğuk hava, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Erzurum-İstanbul seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı, Erzurum Havalimanı’nda yaşanan yoğun buzlanma nedeniyle planlanan saatte kalkış yapamadı.

Uçuş güvenliği ve de-icing uygulaması

Uçuş güvenliği kapsamında uçakta kalkış öncesinde de-icing (buz çözücü) işlemi uygulandı. Kanat ve gövde üzerindeki buzlanmanın temizlenmesi için yürütülen çalışmalar sırasında yolcular bir süre uçak içinde bekletildi.

Yetkililer, tüm işlemlerin uluslararası uçuş güvenliği prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve güvenli şartlar sağlanmadan kalkışa izin verilmeyeceğini bildirdi. Uçağın bir saat rötarlı kalkacağı ifade edildi.

Yolculara uyarı

Meteoroloji verilerine göre dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Erzurum’da, hava yolu firmaları yolcuların uçuş bilgilerini güncel olarak takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

