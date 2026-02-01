Erzurum'da 339 İşletmede Gıda Denetimi — Olumsuzluk Bulunmadı

Erzurum'da gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 23 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri tamamlandı.

Denetim kapsamı ve sonuçları

Bu kapsamda toplam 339 işletme denetlenirken, denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalarda 1 adet numune alındı.

Tüketici başvuruları ve iletişim

Tüketicilerin her an ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen gıda kontrol çalışmaları çerçevesinde bu süre zarfında gelen 16 başvuru değerlendirildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

