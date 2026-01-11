Adıyamanlı Genç Hatipler Samsat’ta Hutbe Okuma Yarışmasında Yarıştı

Adıyaman genelinden 10 imam hatip lisesi öğrencisinin katıldığı Samsat’taki hutbe okuma yarışmasında Kahta AİHL birinci oldu; ödüller Samsat Belediyesi tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:22
Adıyamanlı Genç Hatipler Samsat'ta Hutbe Okuma Yarışmasında Yarıştı

Samsat Merkez Cami ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmaya ilgi yoğundu

Adıyamanlı genç hatipler, Samsat ilçesinde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Samsat Merkez Cami’de düzenlenen törende açılış konuşmasını Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın yaptı. Programda ayrıca Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz, imam hatip adayları için bu tür yarışmaların önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Programa Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, AK Parti İlçe Başkanı Osman İdacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman genelinden katılan 10 İmam Hatip Lisesi öğrencisi performanslarını sergiledi.

Görevlendirilen beş kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın birinciliğini Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti. İkinci Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü ise Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Programın sonunda Samsat Belediye Başkanlığınca temin edilen ödüller, dereceye giren öğrencilere takdim edildi.

