Antalya'da Fırtına ve Dev Dalgalarda Dedektörlü Arama

Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı 18 derece civarında ölçülürken, rüzgar saatte ortalama 35 kilometre hızla esecek şekilde başladı ve zaman zaman 50 kilometre'ye ulaştı.

Kuvvetli rüzgar özellikle denizde ve sahil kesimlerinde etkili oldu; vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar, yaklaşık 30 metrelik falezleri döverek sahilde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'nde dedektörlü arama

Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar görsel şölen yaratırken, Konyaaltı Sahili'nde fırtınaya aldırış etmeyen vatandaşlar ve turistler sahilde fotoğraf çekindi.

Şiddetli rüzgar ve dev dalgalara rağmen bazı kişiler ellerindeki dedektörlerle sahilde arama yaptı. Vatandaşlar, denizde düşürülen veya akıntıyla sahile sürüklenen altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyaları bulmaya çalıştı.

