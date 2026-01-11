Çermik'te Kar Altında Örnek Davranış: Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde esnaf Selahaddin Dayan, kar yağışında yaban hayvanlarının yiyecek bulamaması üzerine doğaya yem bıraktı.

Esnaftan duyarlı girişim

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kar yağışının devam ettiği kırsal alanlara hayvansever esnaf Selahaddin Dayan tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Yemek sektöründe hizmet veren Dayan, kar yağışlarıyla birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ve insan olarak vicdan azabı çektiğini belirterek bu nedenle doğaya yem bıraktığını söyledi.

Dayan, imkanı olanların yaban hayatını da düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.

