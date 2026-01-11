Terkos Gölü'nde Gece Sürprizi: Karavan Kamerası Kurt Görüntüledi
Ormanlı Mahallesi yakınlarında kaydedildi
İstanbul'un Çatalca ilçesinde, Terkos Gölü kıyısında karavan kampı yapan doğa tutkunu Şükrü Sağlam, çevreyi izlemek amacıyla kurduğu kamera sisteminin kaydını sabah incelediğinde şaşkınlık yaşadı.
Kampçının kurduğu gece görüş özelliğine sahip kamera, nadir görülen bir anı görüntüledi: bir kurdun göl kıyısında sakin şekilde dolaştığı anlar net biçimde kaydedildi.
Görüntülerde, kurdun su kenarında ilerlediği ve çevresini kontrol edercesine durduğu görülüyor. Kayıtlar, bölgedeki doğal yaşamın izlerini belgeliyor.
Kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü ve Terkos Gölü çevresindeki vahşi yaşam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
