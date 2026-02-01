Erzurum'da Gençler Camide Buluştu: Başarılı Öğrencilere Ödüller

Erzurum'da Bakırcı Camii'nde, ara tatilde camileri ilim yuvasına çeviren ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi.

Ara tatil boyunca camileri birer ilim ve irfan yuvası haline getiren öğrenciler, Bakırcı Camii'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Programda ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ibadetlerine aksatmadan devam ederek gösterdikleri heyecan ve gayret dikkat çekti.

Yetkililerin mesajı

İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, törende gençlerin camiyle kurduğu bağın önemine değinerek, "Ara tatilini Kur’an-ı Kerim öğrenerek ve cemaatle namaz kılarak değerlendiren evlatlarımızı tebrik ediyorum. Onların bu gayreti, geleceğimiz adına bizlere umut veriyor," dedi.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ise cami merkezli hayatın çocukların karakter gelişimindeki rolünü vurgulayarak, bu tür teşvik edici organizasyonların artarak devam edeceğini müjdeledi.

Ödül Töreni

Konuşmaların ardından yapılan ödül takdiminde, farklı yaş gruplarından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi; katılımcılar bu gururlu günü coşkuyla paylaştı.

