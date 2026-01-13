Erzurum'da Kar Tatili: Okullar 14.01.2026'de 1 Gün Ara

Erzurum Valiliği, kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Karla mücadele ve vatandaş güvenliği öncelikli sebepler olarak gösterildi.

Valiliğin açıklaması

İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle; 14.01.2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Valilik ayrıca vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle rica etti.

Etki ve öneriler

Kar tatili, özellikle ulaşım ve okul güvenliği açısından alınmış önleyici bir karar olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların günlük planlarını buna göre düzenlemeleri, iş ve eğitim programlarında güncelleme yapmaları öneriliyor.

