Erzurum'da Kar Tatili: Okullar 14.01.2026'de 1 Gün Ara

Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ve don riski nedeniyle 14.01.2026 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:09
Erzurum Valiliği, kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Karla mücadele ve vatandaş güvenliği öncelikli sebepler olarak gösterildi.

Valiliğin açıklaması

İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle; 14.01.2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Valilik ayrıca vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle rica etti.

Etki ve öneriler

Kar tatili, özellikle ulaşım ve okul güvenliği açısından alınmış önleyici bir karar olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların günlük planlarını buna göre düzenlemeleri, iş ve eğitim programlarında güncelleme yapmaları öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

