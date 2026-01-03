Erzurum'da Kaynar Su Havada Dondu: Viral Görüntüler

Erzurum'da Kaynar Su Havada Dondu

Soğuk hava sosyal medyada görsel şölene dönüştü

Erzurum'da havaların soğumasıyla birlikte sokaklar, farklı bir sosyal medya akımına sahne oldu. Evlerinden kaynar su alıp dışarı çıkan vatandaşlar, suyu havaya serperek ortaya çıkan buz bulutlarını kayıt altına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede viral oldu ve kentin soğuklarının etkisini gözler önüne serdi.

Uzundere ilçesinde termometreler -25 dereceyi gösterirken, Erzurum’un bazı ilçelerinde hava sıcaklığı -35 dereceye kadar ulaştı. Bu etkileyici görseller, soğuk havanın günlük yaşamı nasıl etkilediğini net biçimde ortaya koydu.

Kayıtlarda, sıcak suyun anında buhara dönüşüp küçük buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan manzaralar dikkat çekiyor; vatandaşlar bu anları paylaşarak soğuk havayı deneyimlemeyi ve izleyicilere eşsiz kareler sunmayı başardı.

