Erzurum'da Kaynar Su Havada Dondu: Viral Görüntüler

Erzurum'da kaynar suyun havaya atılmasıyla oluşan buz bulutları sosyal medyada viral oldu; Uzundere -25, bazı ilçelerde -35 dereceye ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:53
Soğuk hava sosyal medyada görsel şölene dönüştü

Erzurum'da havaların soğumasıyla birlikte sokaklar, farklı bir sosyal medya akımına sahne oldu. Evlerinden kaynar su alıp dışarı çıkan vatandaşlar, suyu havaya serperek ortaya çıkan buz bulutlarını kayıt altına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede viral oldu ve kentin soğuklarının etkisini gözler önüne serdi.

Uzundere ilçesinde termometreler -25 dereceyi gösterirken, Erzurum’un bazı ilçelerinde hava sıcaklığı -35 dereceye kadar ulaştı. Bu etkileyici görseller, soğuk havanın günlük yaşamı nasıl etkilediğini net biçimde ortaya koydu.

Kayıtlarda, sıcak suyun anında buhara dönüşüp küçük buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan manzaralar dikkat çekiyor; vatandaşlar bu anları paylaşarak soğuk havayı deneyimlemeyi ve izleyicilere eşsiz kareler sunmayı başardı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

