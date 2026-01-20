Erzurum'da Kurt Kent Merkezine İndi: Palandöken Yıldızkent'te Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Palandöken Yıldızkent'teki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kurt, kış koşullarında kent merkezlerine inen yaban hayatının endişe yarattığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:30
Erzurum'da kurt kent merkezine indi

Palandöken Yıldızkent'te güvenlik kamerası kaydetti

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kurt, çevre halkında tedirginlik yarattı.

Kışın en çetin ve soğuk günlerinin yaşandığı Erzurumda, doğada aç kalan yaban hayvanlarının kent merkezlerine indiği görülüyor. Görüntülerde, bir sitenin çöplüğünü karıştıran kurt anbean kaydedildi.

Kamera kayıtlarında kurtun sürekli çevresini kontrol ettiği, yakındaki bir otomobilin yaklaşması üzerine paniklediği ve geldiği yöne doğru hızla kaçtığı görüldü. Olay, mahalle sakinlerinin tedirginliğini artırdı.

