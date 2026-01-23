Erzurum'da Metruk Binalar Tek Tek Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum'da metruk binalar tek tek yıkılıyor

Erzurum'da güvenlik ve toplumsal huzuru tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen uygulamalar, vatandaşların güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı ve sayı

Vatandaşların şikâyet ve ihbarları doğrultusunda yürütülen çalışmada, kent merkezi ve ilçelerde suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 562 metruk binanın yıkımı planlaması içinde yer alıyor. Bu kapsamda Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım yapıldı.

Emniyetin kararlılığı

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun: "Erzurum’un huzur ve güvenliğini daha iyiye taşıma noktasında sürdürdüğümüz faaliyetlerden biri olan metruk binaların tespiti, suç için kullanılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında Palandöken ilçemizdeyiz. Palandöken Belediyesi ve mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle metruk yapıların tespit ettik. Bu yapıların öncelikle giriş-çıkışları kapatılarak herhangi bir kötü amaçla kullanımını engelledik. Bu kapsamda yıkılması gereken yerlerin de tespiti yapıldı. Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu noktada tüm ilçelerimizde valimizin talimatıyla, belediyelerimizle ve muhtarlıklarımızla koordineli, metruk dediğimiz kullanılmayan yerlerin güvenlik yönünden kapatılmasını ve yıkılmasını sağlayacağız. Bu konuda emniyet olarak kararlıyız"

Mahalle desteği

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir: "Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalardan memnunuz"

Ortak çalışmaların sürmesiyle birlikte, kent genelinde metruk yapıların tespiti, güvenlik önlemleriyle kapatılması ve gerektiğinde kontrollü yıkımlarla kaldırılması hedefleniyor.

