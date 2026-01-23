Erzurum'da Metruk Binalar Tek Tek Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum'da emniyet ve belediyelerin işbirliğiyle metruk binaların yıkımı sürüyor; hedef 562 yapı, Palandöken'de kontrollü yıkımlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:07
Erzurum'da Metruk Binalar Tek Tek Yıkılıyor: 562 Yapı Hedefte

Erzurum'da metruk binalar tek tek yıkılıyor

Erzurum'da güvenlik ve toplumsal huzuru tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen uygulamalar, vatandaşların güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı ve sayı

Vatandaşların şikâyet ve ihbarları doğrultusunda yürütülen çalışmada, kent merkezi ve ilçelerde suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 562 metruk binanın yıkımı planlaması içinde yer alıyor. Bu kapsamda Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım yapıldı.

Emniyetin kararlılığı

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun: "Erzurum’un huzur ve güvenliğini daha iyiye taşıma noktasında sürdürdüğümüz faaliyetlerden biri olan metruk binaların tespiti, suç için kullanılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında Palandöken ilçemizdeyiz. Palandöken Belediyesi ve mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle metruk yapıların tespit ettik. Bu yapıların öncelikle giriş-çıkışları kapatılarak herhangi bir kötü amaçla kullanımını engelledik. Bu kapsamda yıkılması gereken yerlerin de tespiti yapıldı. Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu noktada tüm ilçelerimizde valimizin talimatıyla, belediyelerimizle ve muhtarlıklarımızla koordineli, metruk dediğimiz kullanılmayan yerlerin güvenlik yönünden kapatılmasını ve yıkılmasını sağlayacağız. Bu konuda emniyet olarak kararlıyız"

Mahalle desteği

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir: "Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalardan memnunuz"

Ortak çalışmaların sürmesiyle birlikte, kent genelinde metruk yapıların tespiti, güvenlik önlemleriyle kapatılması ve gerektiğinde kontrollü yıkımlarla kaldırılması hedefleniyor.

Erzurum’da güvenlik ve huzur için metruk binalar tek tek yıkılıyor

Erzurum’da güvenlik ve huzur için metruk binalar tek tek yıkılıyor

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları