Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada dondu, viral görüntüler

Erzurum'da soğuk hava etkisini artırdı; Uzundere'de termometreler -25, bazı ilçelerde -35 derece ölçüldü. Kaynar su atma anları sosyal medyada viral oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:47
Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada dondu, viral görüntüler

Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada dondu

Sosyal medyada yayılan kaynar su atma akımı kent sokaklarına taşındı

Erzurum'da havaların sertleşmesiyle birlikte vatandaşlar, evlerinden aldıkları kaynar suyu sokaklara çıkarak havaya serpiyor ve ortaya çıkan görsel şöleni kayıt altına alıyor.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Uzundere ilçesinde termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi. Erzurum’un bazı ilçelerinde ise hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar ulaştı; kentte hayat adeta donma noktasına geldi.

Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada böyle dondu

Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada böyle dondu

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

