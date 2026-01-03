Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada dondu, viral görüntüler

Erzurum eksi 25'i gördü: Kaynar su havada dondu

Sosyal medyada yayılan kaynar su atma akımı kent sokaklarına taşındı

Erzurum'da havaların sertleşmesiyle birlikte vatandaşlar, evlerinden aldıkları kaynar suyu sokaklara çıkarak havaya serpiyor ve ortaya çıkan görsel şöleni kayıt altına alıyor.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Uzundere ilçesinde termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi. Erzurum’un bazı ilçelerinde ise hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar ulaştı; kentte hayat adeta donma noktasına geldi.

