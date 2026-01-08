Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

DHMİ Erzurum Havalimanı'nın Ocak-Kasım 2025 verilerine göre havalimanı 1.146.346 yolcuya hizmet verdi; 7.742 uçak operasyonu ve 9.693.758 ton yük trafiği gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:04
DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Ocak-Kasım 2025 verilerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü, 2025 yılına ilişkin Ocak-Kasım dönemini kapsayan faaliyet raporunun verilerini paylaştı.

Rapora göre, 2025 yılının ilk 11 ayında Erzurum Havalimanı'nda yolcu, uçak ve yük trafiğinde belirgin bir yoğunluk yaşandı. Havalimanı bu dönemde toplam 1.146.346 yolcu'ya hizmet verdi.

Aynı dönemde gelişi ve gidişi kapsayan 7.742 adet uçak trafiği başarıyla gerçekleştirildi.

Yük taşımacılığında da önemli bir hacme ulaşan havalimanında, kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam 9.693.758 ton yük trafiği kaydedildi. Bu veriler, havalimanının bölgesel ve ulusal hava ulaşımındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aralık 2025 istatistikleri, ay sonu itibarıyla netleşeceği için rapora dahil edilmedi.

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü'nün, yolcu memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla hava ulaşımının güvenli, düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

