Erzurum Karayazı'da Su Hatları Dondu — Karşıyaka'da Vatandaşlar Bidonlarla Su Taşıdı

Erzurum Karayazı'da Su Hatları Dondu, Mahallelerde Sular Kesildi

Karşıyaka Mahallesi'nde Vatandaşlar Bidonlarla Su Taşıdı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, su hatlarının donmasına ve birçok mahallede içme suyu kesintisine neden oldu.

Hava sıcaklığının eksi 27 derecenin altına düşmesi sonucu hatlarda donmalar meydana geldi; bunun sonucunda sular kesildi ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Karşıyaka Mahallesi sakinleri, içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bidonlarla su taşımaya başladı. Vatandaşlar, dondurucu soğuklara rağmen uzun süre dışarıda kalarak su temin etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, don olaylarının yaşandığı bölgelerde çalışmaları başlattı ve müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

