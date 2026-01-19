Akçadağ'da Kar 1 Metreye Ulaştı — Kırsalda Ulaşım Aksadı

Akçadağ'da Kar 1 Metreye Ulaştı
Malatya'da etkili olan kar yağışı, kentin kırsal bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akçadağ ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, özellikle kırsal mahallelerde hayatı zorlaştırdı.
Etki ve Bölgeler
Soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Malatya'da kar yağışı özellikle Akçadağ kırsalında yoğunlaştı. Levent bölgesi ile Küçükkürne ve Büyükköy Mahalleri'nde yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
