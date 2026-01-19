Akçadağ'da Kar 1 Metreye Ulaştı — Kırsalda Ulaşım Aksadı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kırsal kesimde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Levent, Küçükkürne ve Büyükköy Mahalleri'nde ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:11
Akçadağ'da Kar 1 Metreye Ulaştı — Kırsalda Ulaşım Aksadı

Akçadağ'da Kar 1 Metreye Ulaştı

Malatya'da etkili olan kar yağışı, kentin kırsal bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akçadağ ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, özellikle kırsal mahallelerde hayatı zorlaştırdı.

Etki ve Bölgeler

Soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Malatya'da kar yağışı özellikle Akçadağ kırsalında yoğunlaştı. Levent bölgesi ile Küçükkürne ve Büyükköy Mahalleri'nde yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

AKÇADAĞ’DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI

AKÇADAĞ’DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI

AKÇADAĞ’DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Kediler Sırayla Karda Yürümeye Çalıştı
2
Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı
3
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
4
Çorum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
5
Karaman'da Hayırsever 15 Bin Liralık Veresiye Defterini Kapattı
6
Çamlıhemşin'de Ruhsatsız Turizm İşletmecilerinden 'Yıkmayın' Protestosu
7
Koruyucu Aile Projesi: Bebek Kuruma Girmeden Sıcak Yuvaya Kavuştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları