Tunceli'de Aralıksız Karla Mücadele — Belediye Ekipleri Sahada

Tunceli genelinde yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Tunceli Valiliği koordinasyonunda bütün birimler olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Ekiplerin Önceliği ve Çalışma Alanları

Tunceli Belediyesi personelleri, kent merkezinde yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehir merkezi, hastane yolu, okul çevreleri, bağlantı yolları ve vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlar üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, ulaşımın aksatılmaması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla saha ekiplerinin koordineli şekilde çalışmaya devam ettiğini bildiriyor. Vatandaşlardan da araç ve yaya güvenliği için yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri isteniyor.

TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ KAR KÜREME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.