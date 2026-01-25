Tunceli'de Aralıksız Karla Mücadele — Belediye Ekipleri Sahada

Tunceli'de yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışıyla Tunceli Valiliği koordinasyonunda belediye ekipleri, ana arterler, hastane yolu ve okul çevrelerinde kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:03
Tunceli'de Aralıksız Karla Mücadele — Belediye Ekipleri Sahada

Tunceli'de Aralıksız Karla Mücadele — Belediye Ekipleri Sahada

Tunceli genelinde yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Tunceli Valiliği koordinasyonunda bütün birimler olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Ekiplerin Önceliği ve Çalışma Alanları

Tunceli Belediyesi personelleri, kent merkezinde yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehir merkezi, hastane yolu, okul çevreleri, bağlantı yolları ve vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlar üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, ulaşımın aksatılmaması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla saha ekiplerinin koordineli şekilde çalışmaya devam ettiğini bildiriyor. Vatandaşlardan da araç ve yaya güvenliği için yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri isteniyor.

TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ KAR KÜREME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ...

TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ KAR KÜREME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE EKİPLERİ KAR KÜREME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Yaylalara Akın: Toroslar'da Kar Keyfi
2
Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği: Tokat’ta Kış Turizmi Canlandı
3
Tunceli'de Karla Mücadele Aralıksız: Belediye ve Valilik Teyakkuza Geçti
4
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
5
Eskişehir Bektaşpınar'da Kartpostallık Kar Manzaraları
6
Adıyaman'da Çelikhan, Gerger ve Sincik'te Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Ağrı'da Dondurucu Soğuk: Termometreler Eksi 24'ü Gösterdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları