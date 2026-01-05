Erzurum Sanayisinde Kar Engeli Aşıldı: Emre Akdoğan Sahada

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Emre Akdoğan, sanayi esnafının kış aylarında yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan kar birikintilerine karşı harekete geçti. Akdoğan'ın girişimleriyle sanayi sitesi içinde kapsamlı bir kar temizliği yapıldı.

Ulaşım ve iş güvenliğinde rahatlama

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın, iş güvenliğinin ve günlük çalışma düzeninin aksadığı esnaf, yapılan temizlikle rahat bir nefes aldı. İş yerlerine erişim kolaylaşırken, araç giriş-çıkışları normale döndü ve olası kazaların önüne geçildi.

Saha çalışması ve ortak çözüm vurgusu

Emre Akdoğan sahada olduklarını vurgulayarak, "Bizim anlayışımızda koltuk değil, hizmet vardır. Esnafımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Sahada olmak, dinlemek ve çözüm üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Akdoğan, yapılan çalışmada desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin esnafın hayatını kolaylaştırmadaki önemine dikkat çekti.

Esnaftan memnuniyet

Sanayi esnafı yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, Emre Akdoğan'ın çözüm odaklı yaklaşımı ve sahadaki aktif duruşunun güven verdiğini söyledi. Esnaf, "Sorunlarımızı bilen, bizi dinleyen ve çözüm üreten bir yönetim istiyoruz." diyerek destek mesajlarını iletti.

