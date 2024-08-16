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Erzurum'un Asırlık Tabyası: Ağzıaçık Tabyası

Ağzıaçık Tabyası, tarihe tanıklık eden yapısıyla Erzurum'un kültürel mirasını yansıtıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:37
Erzurum'un Asırlık Tabyası: Ağzıaçık Tabyası

Erzurum'un Tarihi Ağzıaçık Tabyası

Erzurum-Kars kara yolunun güneyinde yer alan, 1884-1896 yılları arasında inşa edilen Ağzıaçık Tabyası, tarih boyunca önemli bir savunma noktası olmuştur.

Tarihi Geçmişi

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 93 Harbi sonrası inşa edilen bu tabya, 2 bin 390 metre yükseklikte konumlanmaktadır. Tabyanın inşası, düşman saldırılarından korunma amacı doğrultusunda Şahap Paşa tarafından planlanmıştır.

Yapısal Özellikler

Ağzıaçık Tabyası, etrafını saran hendekler, giriş binası, esas tabya ve 5 pusu odasından oluşmaktadır. Bu yapılar, bölgedeki savunma stratejilerine hizmet etmiştir.

Günümüzdeki Önemi

Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre, bu tarihi yapı hala ihtişamını korumaktadır. Dran görüntüleri ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Ağzıaçık Tabyası, sadece askeri bir önem taşımakla kalmayıp, aynı zamanda Erzurum'un zengin kültürel mirasının da bir parçasıdır.

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