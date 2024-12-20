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Erzurum Valisi Çiftçi'den 91 Yaşındaki Naciye Nineye Destek

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, 91 yaşındaki Naciye Uca'nın evinde ısı yalıtımı uygulaması için talimat verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:06
Erzurum Valisi Çiftçi'den 91 Yaşındaki Naciye Nineye Destek

91 Yaşındaki Naciye Nineye Vali Çiftçi'den Destek

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 91 yaşındaki Naciye Uca'yı ziyaret ederek, kış aylarında soğuk olan evine ısı yalıtımı yapılması için talimat verdi.

Yaşlılar İçin Süreklilik Gösteren Ziyaretler

Vali Çiftçi, yaşlılara yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında, 6 çocuk annesi olan Naciye Uca ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında, tek odalı evin eksikliklerini de inceleyen Çiftçi, Uca'nın taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tek odalı evde, çocuklarının desteğiyle yaşamını sürdüren Uca, ziyaretin ardından duygu dolu bir konuşma yaptı. Naciye Uca, "Allah sizleri darda koymasın, ben her zaman devletime, milletime dua ediyorum." diyerek teşekkürlerini iletti.

Vali Çiftçi, Naciye Uca'nın elini öperek, sık sık ziyaret edeceği sözünü verdi. Ziyarete Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan da katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tek odalı evde yalnız yaşayan 91 yaşındaki Naciye Uca'yı ziyaret eden Vali Çiftçi, yaşlı kadınla yakından ilgilendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tek odalı evde yalnız yaşayan 91 yaşındaki Naciye Uca'yı ziyaret eden Vali Çiftçi, yaşlı kadınla yakından ilgilendi.

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