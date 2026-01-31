Esentepe Gençlik Merkezi'nde Ara Tatil Mini Konseri

Şanlıurfa Esentepe Gençlik Merkezi öğrencileri ara tatili mini konserle tamamladı; atölye çalışmaları, tilavet, müzik ve palyaço gösterileri yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:28
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Esentepe Gençlik Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, ara tatili düzenlenen mini konserle tamamladı. Etkinlik boyunca sahne alan öğrenciler türküler seslendirirken, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Program Detayları

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başladı. Konser bölümünde gençler farklı repertuvarlarla sahne alırken, organizasyon müzik şöleni ve palyaço gösterileri ile son buldu.

Eğitim ve Atölye Çalışmaları

Ara tatil süresince öğrenciler bilgisayar, robotik kodlama, resim ve müzik gibi birçok branşta atölye çalışmalarına katılarak tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirdi.

Yetkilinin Mesajı

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Gürez, gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini vurguladı.

