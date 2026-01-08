Beytüşşebap’ta Çığ Altından 3 Ev, 2 Baraka ve 1 Araç Çıkarıldı
Olay ve kurtarma
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde aşırı kar yağışı sonrası üzerine çığ düşen 3 ev, 2 baraka ve 1 araba için çalışmalar yapıldı.
Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köyde, çığ altında kalan 5 kişilik aile çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak güvenli bir alana götürülmüştü.
Ekiplerin müdahalesi
Beytüşşebap Kaymakamlığı ve ilçe özel idare ekipleri günler sonra köye ulaşarak çığ altındaki yapılarda çalışma başlattı. Kar yığınları içinden evler ve araç çıkarıldı.
Ekipler, mutfak ve odalar dahil karla dolan evlerde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE ÇIĞ ALTINDA KALAN 3 EV, 2 BARAKA VE 1 ARABA ÇIKARTILDI.