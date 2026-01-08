Beytüşşebap’ta Çığ Altından 3 Ev, 2 Baraka ve 1 Araç Çıkarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyünde çığ altında kalan 3 ev, 2 baraka ve 1 araç çıkarıldı; 5 kişilik aile güvenli alana götürüldü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:48
Olay ve kurtarma

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde aşırı kar yağışı sonrası üzerine çığ düşen 3 ev, 2 baraka ve 1 araba için çalışmalar yapıldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köyde, çığ altında kalan 5 kişilik aile çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak güvenli bir alana götürülmüştü.

Ekiplerin müdahalesi

Beytüşşebap Kaymakamlığı ve ilçe özel idare ekipleri günler sonra köye ulaşarak çığ altındaki yapılarda çalışma başlattı. Kar yığınları içinden evler ve araç çıkarıldı.

Ekipler, mutfak ve odalar dahil karla dolan evlerde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları