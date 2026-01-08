Tekirdağ Muratlı'da Yüzlerce Kuş Gökyüzünü Kapladı
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde doğa gösterisi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen doğa olayı, mahalle sakinlerine unutulmaz bir görüntü sundu.
Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte caddeye toplanan yüzlerce kuş bir anda havalanarak gökyüzünü kapladı.
Sürü halinde uçan kuşların oluşturduğu manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler mahalle sakinleri arasında ilgi çekti.
Vatandaşlar, benzer görüntülerle her yıl belirli dönemlerde karşılaştıklarını belirterek, bu tür doğa olaylarının mahalleye renk kattığını ifade ettiler.
