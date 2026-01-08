Tekirdağ Muratlı'da Yüzlerce Kuş Gökyüzünü Kapladı

Tekirdağ Muratlı’da sabahın erken saatlerinde yüzlerce kuş Atatürk Caddesi üzerinde uçuşarak mahalleye görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:28
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde doğa gösterisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen doğa olayı, mahalle sakinlerine unutulmaz bir görüntü sundu.

Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte caddeye toplanan yüzlerce kuş bir anda havalanarak gökyüzünü kapladı.

Sürü halinde uçan kuşların oluşturduğu manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler mahalle sakinleri arasında ilgi çekti.

Vatandaşlar, benzer görüntülerle her yıl belirli dönemlerde karşılaştıklarını belirterek, bu tür doğa olaylarının mahalleye renk kattığını ifade ettiler.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

