Kocaeli'de 'Mavi Takım' 2025'te kıyılardan 16 bin 735 kilogram atık topladı

Deniz ve kıyı ekosisteminde kapsamlı temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyı ekosistemini koruma çalışmaları kapsamında 2025 yılında 16 bin 735 kilogram atığı doğadan temizledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı kurulan 'Mavi Takım' ekipleri; deniz süpürgeleri ve amfibi araçların giremediği sığ, kayalık ve taşlık alanlarda çevre kirliliğiyle mücadele etti. Ekipler Karamürsel'den Başiskele'ye, Seka Park'tan Tütünçiftlik sahillerine kadar geniş bir hatta görev yaptı.

Uzman kadro ve çevre dostu araçlar

Çalışmalarını 20 kişilik uzman kadrosu ve çevre dostu elektrikli araçları ile sürdüren ekipler, kıyılardaki atıkları sistemli şekilde topladı ve ayrıştırma süreçlerini titizlikle uyguladı.

Geri dönüşüm ve düzenli bertaraf

'Sıfır Atık' prensibiyle yürütülen çalışmalarda, yıl boyunca toplanan atıkların 12 bin 147 kilogramlık kısmı geri dönüştürülebilir atık olarak kayda geçirilerek geri kazanım tesislerine sevk edildi. Geri dönüşümü mümkün olmayan 4 bin 588 kilogramlık atık ise çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Temizlik filosunun katkısı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlik faaliyetlerinin 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve derelere kurulan bariyerlerle desteklenen filo sayesinde deniz yüzeyi ve kıyı hatlarında kirliliğe geçit vermediğini bildirdi.

Çalışma, kıyı ekosistemlerinin korunması ve atık yönetiminde sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

