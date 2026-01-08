Kocaeli'de 'Mavi Takım' 2025'te Kıyılardan 16 bin 735 kilogram Atık Topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mavi Takım' ekipleri 2025'te kıyılardan 16 bin 735 kg atık topladı; 12 bin 147 kg geri dönüştürüldü, 4 bin 588 kg bertaraf edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:27
Kocaeli'de 'Mavi Takım' 2025'te Kıyılardan 16 bin 735 kilogram Atık Topladı

Kocaeli'de 'Mavi Takım' 2025'te kıyılardan 16 bin 735 kilogram atık topladı

Deniz ve kıyı ekosisteminde kapsamlı temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyı ekosistemini koruma çalışmaları kapsamında 2025 yılında 16 bin 735 kilogram atığı doğadan temizledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı kurulan 'Mavi Takım' ekipleri; deniz süpürgeleri ve amfibi araçların giremediği sığ, kayalık ve taşlık alanlarda çevre kirliliğiyle mücadele etti. Ekipler Karamürsel'den Başiskele'ye, Seka Park'tan Tütünçiftlik sahillerine kadar geniş bir hatta görev yaptı.

Uzman kadro ve çevre dostu araçlar

Çalışmalarını 20 kişilik uzman kadrosu ve çevre dostu elektrikli araçları ile sürdüren ekipler, kıyılardaki atıkları sistemli şekilde topladı ve ayrıştırma süreçlerini titizlikle uyguladı.

Geri dönüşüm ve düzenli bertaraf

'Sıfır Atık' prensibiyle yürütülen çalışmalarda, yıl boyunca toplanan atıkların 12 bin 147 kilogramlık kısmı geri dönüştürülebilir atık olarak kayda geçirilerek geri kazanım tesislerine sevk edildi. Geri dönüşümü mümkün olmayan 4 bin 588 kilogramlık atık ise çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Temizlik filosunun katkısı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlik faaliyetlerinin 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve derelere kurulan bariyerlerle desteklenen filo sayesinde deniz yüzeyi ve kıyı hatlarında kirliliğe geçit vermediğini bildirdi.

Çalışma, kıyı ekosistemlerinin korunması ve atık yönetiminde sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMİNİ KORUMAYA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMİNİ KORUMAYA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 2025 YILINDA 16 TONUN ÜZERİNDE ATIĞI DOĞADAN TEMİZLEDİ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMİNİ KORUMAYA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Muratlı'da Yüzlerce Kuş Gökyüzünü Kapladı
2
Vauk Dağı'nda Dağ Keçileri Yol Kenarında Görüntülendi
3
Beytüşşebap’ta Çığ Altından 3 Ev, 2 Baraka ve 1 Araç Çıkarıldı
4
Eskişehir'de Parkta Köpek Tartışması: Hayvansever ile Belediye Personeli Karşı Karşıya
5
Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım
6
Kaymaklı'da 17 Yıl Sonra 3 Boyutlu Müdahale: Kaya Düşme Islahı Başladı
7
Osmaniye İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları