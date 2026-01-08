Kaymaklı'da 17 Yıl Sonra 3 Boyutlu Müdahale: Kaya Düşme Islahı Başladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kaymaklı Mahallesi, yıllardır süren kaya düşmesi riskiyle mücadele ediyor. Bölgede 21 Kasım 2009 tarihinde yaşanan toprak ve taş kütlesinin evin üzerine düşmesi sonucu Turan Kurt (58) ve eşi Ayşe Kurt (55) hayatını kaybetmiş, bazı evlerde hasar oluşmuştu. Alan 2013 yılında afet bölgesi ilan edildi; 2016’da ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev hasar gördü.

KTÜ ve Büyükşehir'den ortak ıslah çalışması

Yaklaşık 17 yıldır süregelen tehlikeyi sona erdirmek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı iş birliğinde bölgede "Kaya Düşme Islah" çalışmaları başlatıldı. Riskli alanda çok sayıda ev bulunuyor; çalışmalarla bölgenin kalıcı çözümüne yönelik bilimsel veriler toplanacak.

Yüksek teknoloji ve 3 boyutlu analizler

Akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek yüksek teknolojili uçuşlar ile elde edilecek veriler kullanılarak üç boyutlu analizler yapılacak. Bu analizlerle yamaçlardaki riskli bölgeler bilimsel yöntemlerle detaylı biçimde incelenecek, hangi alanların afete maruz kaldığı veya güvenli olduğuna ilişkin net modeller oluşturulacak.

Yapılacak teknik ve jeolojik değerlendirmelerin ardından Kaymaklı Mahallesi için en uygun ıslah modeli belirlenecek. Çalışmalar sonucunda mühendislik önlemlerinin yanı sıra bölge için kentsel dönüşüm seçeneğinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Prof. Dr. Hakan Ersoy'un değerlendirmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kaymaklı mahallesi, Trabzon’un uzun yıllardan beri kanayan yarasıdır. Şu anda orada afete maruz ilan edilmiş bölgeler var. Yaşanmış ölümlü vakalar var. Bizler de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı ile çalışmalara başladık. Protokol hazırlıkları içindeyiz. Bu anlamda üniversite belediye yerel yönetimler iş birliği ile Trabzon’umuzda özellikle il merkezlerinde meydana gelen heyelan, kaya düşmesi gibi vakalara eğilmeye başladık. Çalışmaları hızlı bir şekilde devam edeceğiz. O bölgede yapılan bazı projeler var. Onlar çok değerli ama eski teknoloji ile yapılmış. Onların bir revizesi gerekiyor"

Ersoy, ayrıca sürecin işleyişini şöyle özetledi:

"İlk etapta yüksek teknolojili uçuşlarla elde ettiğimiz verilerin üç boyutlu analizlerini yapacağız. Yani bir kaya düşmesi vakası olursa 'Ne zaman, nereye, ne kadar şekilde etkiler?' bunu anlamaya çalışacağız. Ondan sonra ıslah yöntemlerini modelleyeceğiz. Orada kaya düşmesine yönelik bir sürü ıslah yöntemi var. Buradan elde ettiğimiz verilerde nerelerin afete maruz dışında kalması gerektiğini ya da nerelerin güvenli olduğunu ortaya çıkartacak. Orada tehlikeli riski ortadan kaldırmaya çalışacağız. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda eğer riskli bölgeler varsa tabi kentsel dönüşe girmek zorunda kalacak. Görüntü öyle görünüyor ama tabii ki bunu yine 3 boyutlu analizlerle net olacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü bu konunun üzerinde duruyor. Trabzon’da 20 yıldır yaşanan problemi çözeceğiz diye düşünüyorum"

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede hem teknik hem de kentsel açıdan kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor.

