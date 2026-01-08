Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım

Adıyaman'da rezerv alanındaki hasarlı binalar, vinçle indirilen iş makineleriyle operatör Erkan Tanrıverdi tarafından yukarıdan kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:33
Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım

Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım

Vinçle indirilen makinelerle güvenli yıkım sürüyor

Adıyaman’da rezerv alan olarak belirlenen ve yıkılması planlanan binalar, daha güvenli bir yöntemle, tek tek kontrollü olarak sökülüyor. Yöntemde, iş makineleri vinç yardımıyla binaların tepesine indiriliyor ve binalar yukarıdan aşağıya doğru aşama aşama yıkılıyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bölgede uygulanan bu yöntemle, çevredeki yapıları korumak ve can güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Yıkım çalışmalarında, çevredeki binaların zarar görmemesi için üstten yıkım tercih ediliyor.

Çalışmaları yürüten iş makinesi operatörü Erkan Tanrıverdi, yıkımı bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini belirtti. Tanrıverdi daha önce yarışma programlarında iş makinesiyle yaptığı gösterilerle de tanınıyor.

Tanrıverdi’nin açıklaması şöyle: "Bu bina rezerv alanına girdiği için yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yerine yapılacak olan güçlendirilmiş yeni binanın yapılması için uğraşıyoruz. Şu an yukarıdan yıkım daha güvenli. Aşağıdan yıkım olduğu zaman yan taraflardaki binalara zarar gelebilir. Güvenliğimizi alarak üstten yıkım yapıyoruz. Yarışma programlarında da bu işleri yaptım. Daha doğrusu bunu şova çevirmiştim. Yani iğneden iplik geçiriyorum, bilgisayara isim yazıyorum. Ondan sonra bardaktan kule yapıp, çay doldurup, çaya şeker atıyorum. Zaten depremde de Adıyaman’ımızda bulunduğum için yaklaşık 70 kişi canlı kurtardım deprem sırasında. Benim görevim Adıyaman’a hizmet" diye konuştu.

ADIYAMAN’DA, REZERV ALANLARINA GİREN VE YIKILMASI PLANLANAN BİNALAR, DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE TEK TEK...

ADIYAMAN’DA, REZERV ALANLARINA GİREN VE YIKILMASI PLANLANAN BİNALAR, DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE TEK TEK YIKILIYOR. YARIŞMA PROGRAMLARINDA İŞ MAKİNESİYLE GÖSTERİ YAPAN OPERATÖR TARAFINDAN BİNALARIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

ADIYAMAN’DA, REZERV ALANLARINA GİREN VE YIKILMASI PLANLANAN BİNALAR, DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE TEK TEK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Muratlı'da Yüzlerce Kuş Gökyüzünü Kapladı
2
Vauk Dağı'nda Dağ Keçileri Yol Kenarında Görüntülendi
3
Beytüşşebap’ta Çığ Altından 3 Ev, 2 Baraka ve 1 Araç Çıkarıldı
4
Eskişehir'de Parkta Köpek Tartışması: Hayvansever ile Belediye Personeli Karşı Karşıya
5
Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım
6
Kaymaklı'da 17 Yıl Sonra 3 Boyutlu Müdahale: Kaya Düşme Islahı Başladı
7
Osmaniye İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları