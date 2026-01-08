Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım

Vinçle indirilen makinelerle güvenli yıkım sürüyor

Adıyaman’da rezerv alan olarak belirlenen ve yıkılması planlanan binalar, daha güvenli bir yöntemle, tek tek kontrollü olarak sökülüyor. Yöntemde, iş makineleri vinç yardımıyla binaların tepesine indiriliyor ve binalar yukarıdan aşağıya doğru aşama aşama yıkılıyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bölgede uygulanan bu yöntemle, çevredeki yapıları korumak ve can güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Yıkım çalışmalarında, çevredeki binaların zarar görmemesi için üstten yıkım tercih ediliyor.

Çalışmaları yürüten iş makinesi operatörü Erkan Tanrıverdi, yıkımı bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini belirtti. Tanrıverdi daha önce yarışma programlarında iş makinesiyle yaptığı gösterilerle de tanınıyor.

Tanrıverdi’nin açıklaması şöyle: "Bu bina rezerv alanına girdiği için yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yerine yapılacak olan güçlendirilmiş yeni binanın yapılması için uğraşıyoruz. Şu an yukarıdan yıkım daha güvenli. Aşağıdan yıkım olduğu zaman yan taraflardaki binalara zarar gelebilir. Güvenliğimizi alarak üstten yıkım yapıyoruz. Yarışma programlarında da bu işleri yaptım. Daha doğrusu bunu şova çevirmiştim. Yani iğneden iplik geçiriyorum, bilgisayara isim yazıyorum. Ondan sonra bardaktan kule yapıp, çay doldurup, çaya şeker atıyorum. Zaten depremde de Adıyaman’ımızda bulunduğum için yaklaşık 70 kişi canlı kurtardım deprem sırasında. Benim görevim Adıyaman’a hizmet" diye konuştu.

