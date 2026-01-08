Eskişehir'de Parkta Köpek Tartışması: Hayvansever ile Belediye Personeli Karşı Karşıya

Millet Bahçesi'nde gerginlik

Eskişehir'de Millet Bahçesinde, Odunpazarı Belediyesi personelinin bazı sokak köpeklerini toplaması sırasında bir hayvansever ile belediye çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

İddiaya göre; belediye personeli, köpekleri sakinleştirici uyguladıktan sonra barınağa götürmek üzere araca yerleştirdi. Çevreden geçen Mihraç İzmit durumu fark ederek koşup yanında cep telefonu kamerasıyla bu anları kayda aldı.

Mihraç İzmit, barınağa götürüleceği belirtilen köpeklerin akıbetini öğrenmek istediğini belirtti. İzmit olay yerinde yaptığı açıklamada: "Ben bu çevrede oturuyorum. Köpeğimi her gün bu parkta gezdiriyorum. Yıllardır beslediğim köpekleri almak istediklerini, bayılttıklarını fark ettim. Cep telefonumdan video kaydı başlatarak yanlarına gittim ve ne yaptıklarını sordum. Onlar da polisi arayacaklarını söylediler. Ben de vatandaşlık hakkımı kullandığımı, köpeklerin akıbetini öğrenebilmek, onların iyi ve sağlıklı olduğunu gösterebilmek için bu videoyu çektiğimi anlattım. Görebildiğim kadarıyla 3 köpeği topladılar. Onlar herkesin parkta gönüllü olarak besleyerek büyüttüğü, kimseye zararı olmayan yavrulardı. Şu an barınağa götürüldüler. Alınan karara saygı duyuyorum, ama onların akıbetlerini de öğrenmek istiyorum."

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışma ardından belediye personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

ESKİŞEHİR'DEKİ BİR PARKTA BAZI KÖPEKLERİ TOPLAYAN ODUNPAZARI BELEDİYESİ PERSONELİ İLE HAYVANSEVER KADIN ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI.