Eşinden Şoke Eden İstekler İstedi! Eşi Soyunmayı Reddedince Kendi Kadın Kılığına Girdi ve Canlı Yayın Açtı

EVLİ ÇİFTİN İNTERNET SOHBETİ KRİZİ

İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, iki çocuk sahibi bir evli çiftin ilişkisini sarsmış durumda. U.A. adlı şahsın, para kazanmak amacıyla eşi F.A'yı bu sitelere girmeye zorladığı ve eşinin bu teklifi reddetmesi üzerine "kadın" gibi davranarak başka erkeklerle iletişim kurduğu ve onlardan para talep ettiği iddia ediliyor. Bu durum, F.A'nın dayanamayıp boşanma davası açmasına neden oldu.





SOSYAL MEDYA TANIŞMASI VE EVLİLİK

İzmir'de bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan F.A. (31) ile Tokat'ta restoranda çalışan U.A. (37), yaklaşık 5 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Evlenen çift, bir süre Tokat'ta yaşadıktan sonra farklı şehirlerde de yaşamaya devam etti ve 2 kızları oldu.

EŞİNİN BASKILARI VE İDDİALAR

Sakarya'ya taşındıklarında, U.A. tarafından F.A'yı görüntülü sohbet sitelerine girmeye ve diğer erkeklerle iletişim kurmaya zorlandığı iddia edildi. F.A'nın bunu reddetmesi üzerine U.A'nın farklı bir yöntem denediği ve kadın kılığına girerek başka erkeklerle konuştuğu ve onlardan para kazandığı ileri sürüldü.

EŞİ ADINA ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİASI

Başka bir olayda, Bursa'da yaşayan C.S. (34) ile sosyal medya üzerinden tanıştığı öne sürülen F.A'nın, görüntülü konuşma için para istediği ve daha sonra C.S'yi şantajla tehdit ederek para istediği iddia edildi. C.S'nin şikayeti üzerine F.A. hakkında dava açıldı.

F.A'NIN İDDİALARI VE BOŞANMA DAVASI

F.A, eşi U.A'dan boşanmak için dava açtığını belirtti ve eşinin kendisini baskı altına aldığını ve sürekli yalanlar söylediğini iddia etti. Ayrıca, eşinin internet sohbet sitelerinden para kazandığını ve kadın kılığına girerek para talep ettiğini ifade etti.





F.A, eşinin kendisini internet sohbet sitelerine girmesi için baskı yaptığını ve eğer yapamazsa kendisinin "kadın" gibi davranarak başka erkeklerle konuştuğunu belirtti. Ayrıca, eşinin kendisini bu sitelerde başka kişiler olarak tanıttığını ve para kazandığını öne sürdü.

