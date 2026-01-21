ESKİ'den Ücretsiz Su Sayaçları Değişimi (10 Yıl ve Üzeri)

ESKİ'den ücretsiz su sayaçları değişimi

ESKİ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değişimi zorunlu tutulan, kullanım süresi 10 yıl ve üzeri su sayaçlarını; vatandaşlara ek bir yük getirmemek amacıyla ücretsiz olarak yeniliyor.

Hukuki dayanak ve uygulama

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, kullanım süresi 10 yılı aşan sayaçların yenilenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmişti. ESKİ, bu yasal yükümlülüğün vatandaşlara ek maliyet oluşturmaması için ekonomik ömrünü tamamlayan sayaçları ücretsiz olarak değiştiriyor; abonelerden sadece montaj ücreti talep ediliyor.

Yetkililerin açıklaması

ESKİ yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, kullanım süresi 10 yılını dolduran su, doğalgaz ve elektrik sayaçlarının değiştirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke genelinde zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulama yalnızca Erzurum’a özgü olmayıp, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülmektedir. ESKİ olarak, bu yasal zorunluluğun vatandaşlarımıza ek bir maliyet oluşturmaması için abonelerimizin yanında yer alıyoruz. Değiştirilen su sayaçları için herhangi bir sayaç bedeli talep etmiyor, yalnızca montaj ücreti alıyoruz. Zamanla ölçüm hassasiyetini kaybeden eski sayaçlar, tüketimin doğru ölçülmesini engelleyerek hem abonelerimiz hem de idaremiz açısından çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Yeni sayaçlarla birlikte tüketim daha sağlıklı şekilde izlenecek, faturalandırmada şeffaflık ve adalet sağlanacaktır. Vatandaşlarımız, suyla ilgili her türlü bilgi ve talep için 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 185 hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler"

Vatandaşlar, sayaç değişimi ve süreçle ilgili detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilirler.

