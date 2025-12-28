DOLAR
Eskişehir Çankaya’da Yollar Buz Pistine Döndü: Tuzlama Talebi Arttı

Çankaya Mahallesi'nde kar sonrası yoğun buzlanma sürücü ve yayalar için tehlike oluşturuyor; vatandaşlar belediyeden acil tuzlama talep ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:17
Eskişehir Çankaya Mahallesi'nde yollar buzlandı

Eskişehir'in Çankaya Mahallesinde etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, cadde ve sokaklarda yoğun buzlanmaa yol açtı. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere düşmesiyle zemin kayganlaşırken, bölge hem sürücüler hem de yayalar için riskli hale geldi.

Belediye müdahalesi bekleniyor

Vatandaşların aktardığına göre, belediye ekiplerince henüz tuzlama çalışması yapılmadığı iddia ediliyor. Kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandıklarını belirtirken, yayalar da yolda yürürken tehlike yaşandığını ifade etti.

Vatandaşlar uyarıyor

Bölge sakinleri, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için tuzlanma çalışması başlatılmasını talep etti. Mahalledeki buzlanmanın giderilmesine yönelik hızlı müdahale çağrıları sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

