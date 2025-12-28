Eskişehir Çankaya’da Yollar Buz Pistine Döndü: Tuzlama Talebi Arttı

Eskişehir Çankaya Mahallesi'nde yollar buzlandı

Eskişehir'in Çankaya Mahallesinde etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, cadde ve sokaklarda yoğun buzlanmaa yol açtı. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere düşmesiyle zemin kayganlaşırken, bölge hem sürücüler hem de yayalar için riskli hale geldi.

Belediye müdahalesi bekleniyor

Vatandaşların aktardığına göre, belediye ekiplerince henüz tuzlama çalışması yapılmadığı iddia ediliyor. Kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandıklarını belirtirken, yayalar da yolda yürürken tehlike yaşandığını ifade etti.

Vatandaşlar uyarıyor

Bölge sakinleri, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için tuzlanma çalışması başlatılmasını talep etti. Mahalledeki buzlanmanın giderilmesine yönelik hızlı müdahale çağrıları sürüyor.

