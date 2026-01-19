Eskişehir'de Afet Hazırlığı: AFAD ile Tarım Müdürlüğü TAMP-İRAP Toplantısı

Eskişehir'de afet hazırlıkları masaya yatırıldı

Kurumsal eş güdüm ve planlama öncelik oldu

Eskişehir'de afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturma çalışmaları kapsamında, AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek koordinasyon toplantısı düzenledi.

Muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmayı ve kurumlar arası eş güdümü en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalar çerçevesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasında AFAD İl Müdür Yardımcısı’nın katılımıyla eş zamanlı bir odak toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) esas alınarak stratejik adımlar, sorumluluk dağılımı ve uygulama süreçleri ele alındı. Görüşmeler, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve müdahale etkinliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

Eskişehir için yürütülen bu koordinasyon toplantısının, kurumlar arası iletişim ve sahadaki uygulama hazırlıklarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

