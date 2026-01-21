Eskişehir'de At Yetiştiriciliği ve Kış Bakımı: Yenel Kaya'nın Mücadelesi

Eskişehir'de İngiliz ve Arap atı yetiştiricisi Yenel Kaya, kış koşullarında su, yem ve zemin sorunlarının bakım zorluğunu ve 90-100 at ile 25 gebe kısrağın takibini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:07
Eskişehir'de At Yetiştiriciliğinin Kış Zorlukları

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde İngiliz ve Arap atı yetiştiriciliği yapan Yenel Kaya, kış aylarında hayvan bakımının zorlu geçtiğini vurguladı. Kaya, soğuk hava koşullarında suyun, yemin ve zeminin durumuna özel özen gösterdiklerini ifade etti.

Her gün baktığı at ve tay sayısı 90 ile 100 arasında değişen Kaya, hayvanların kayıp düşmemesi için 24 saat dikkat ettiklerini söyledi. Atların dışarı çıkarılmadıklarında ahırda bunaldıklarını belirtti.

Atlar sabah 09:00'da dışarı salınıp öğleden sonra 16:00'ya kadar dışarıda serbestçe koşuyor. At ve taylara günde 8 ila 10 kilo arasında yem veriliyor.

"Kış bakımı yaza göre biraz daha ağır geçiyor"

"Atlarımızın sağlığı için onları her gün dışarı çıkarmak zorundayız. Hayvanlar dışarı çıkmadıkları zaman strese giriyorlar. Doğaları gereği dış ortamı görmeleri, yerde otlarını ve yoncalarını yemeleri gerekiyor; ancak bu şekilde gece içeride rahatça dinlenebiliyorlar. Kış bakımı suyun, havanın ve zeminin soğuk olması nedeniyle yaza göre biraz daha ağır geçiyor. Sabahları yerlerde şiddetli don varsa hayvanları dışarı çıkarmıyoruz. Ayaklarında nal olmadığı için ‘maya’ dediğimiz hassas taban yapıları nedeniyle kayıp düşmelerinden veya ayaklarının acımasından çekiniyoruz; sonuçta bu atlarımızın hepsi gebe. Zemin uygun olduğunda sabah 9-10 gibi salıyoruz, akşam 16.00 gibi de erken saatte içeri alıyoruz"

Beslenme, sağlık takibi ve doğum takvimi

"İşletmemizde 24 saat kesintisiz hizmet devam ediyor. Her hayvanın belli bir beslenme rasyonu var. Örneğin İngiliz atlarımız günde 8 ila 10 kilo arasında yem tüketiyor, biz de bu miktarı öğünlere bölüyoruz. Yemini yemeyen veya iştahı kesilen hayvanları sağlık problemleri açısından yakından takip ediyoruz. Bir sorun olduğunda veterinerimize başvuruyoruz; gerekli kan tahlilleri ve muayeneler yapıldıktan sonra önerilen tedavi yöntemlerini harfiyen uyguluyoruz. Şu an 25 tane gebe kısrağımız var. Doğumlar 25 Ocak itibarıyla başlayıp Mayıs ayına kadar devam edecek. Bakanlığın verdiği izinler doğrultusunda, 15 Şubat ile 15 Haziran arasındaki çekim dönemlerinde tescilli aygırlarla süreci yürütüyor, tahlillerini yapıyor ve pedigrilerini çıkartıyoruz."

