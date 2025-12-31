Eskişehir'de Eksi 7 Derecede Kestane Mesaisi

2025'in son gecesinde soğuğa inat mangalda sıcak kestane

Eskişehir'de hava sıcaklığının hissedilen eksi 7 dereceye kadar düştüğü 2025’in son gecesi, dondurucu soğuğa rağmen kentte ekmek mücadelesi devam etti.

Kentin büyük çoğunluğu yeni yılı sıcak evlerinde ya da kapalı mekânlardaki kutlamalarla karşılarken, bazı esnaflar çalışmaya devam etti. İsmet İnönü Caddesinde pişmiş kestane satan esnaf bir an olsun tezgâhının başından ayrılmadı.

Gece boyunca mangalında dumanı tüten kestaneleri pişiren esnaf, gösterdiği azimle vatandaşların takdirini kazandı. Soğuğa rağmen hizmet vermeyi sürdüren satıcı, kentin yılbaşı akşamına sıcaklık ve emek kattı.

