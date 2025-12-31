DOLAR
Eskişehir'de Eksi 7 Derecede Kestane Mesaisi

Eskişehir'de hissedilen sıcaklık eksi 7 dereceye düşerken, İsmet İnönü Caddesi'nde bir kestane satıcısı 2025'in son gecesinde tezgâhından ayrılmayıp mangalda kestane pişirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:30
2025'in son gecesinde soğuğa inat mangalda sıcak kestane

Eskişehir'de hava sıcaklığının hissedilen eksi 7 dereceye kadar düştüğü 2025’in son gecesi, dondurucu soğuğa rağmen kentte ekmek mücadelesi devam etti.

Kentin büyük çoğunluğu yeni yılı sıcak evlerinde ya da kapalı mekânlardaki kutlamalarla karşılarken, bazı esnaflar çalışmaya devam etti. İsmet İnönü Caddesinde pişmiş kestane satan esnaf bir an olsun tezgâhının başından ayrılmadı.

Gece boyunca mangalında dumanı tüten kestaneleri pişiren esnaf, gösterdiği azimle vatandaşların takdirini kazandı. Soğuğa rağmen hizmet vermeyi sürdüren satıcı, kentin yılbaşı akşamına sıcaklık ve emek kattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

