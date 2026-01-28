Eskişehir'de genç çiftlere 'Evlilik Öncesi' eğitimi

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında Eskişehir'de hak sahibi genç çiftlere 'Evlenilecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde Evlilik Öncesi Eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:50
Eskişehir'de genç çiftlere 'Evlilik Öncesi' eğitimi

Eskişehir'de genç çiftlere 'Evlilik Öncesi' eğitimi

Evlenilecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgilendirme programı

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında hayata geçirilen 'Evlenilecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde, Eskişehir'de hak sahibi olan genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim programı düzenlendi.

Projenin amacı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi olarak belirtildi. Genç çiftlere sağlanan maddi desteğe ek olarak, güçlü temellere dayanan bir yuva kurmalarına yardımcı olmak için eğitim desteği de veriliyor.

Program çerçevesinde, evlilik yolundaki çiftlere alanında uzman kişiler tarafından iletişim, eşler arası sorumluluklar ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimler, çiftlerin evlilik öncesi bilinçlenmesini ve sağlam adımlarla aile kurmalarını hedefliyor.

AİLE VE NÜFUS ON YILI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "EVLENİLECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ"...

AİLE VE NÜFUS ON YILI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "EVLENİLECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE, HAK SAHİBİ OLAN GENÇ ÇİFTLERE YÖNELİK EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

AİLE VE NÜFUS ON YILI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "EVLENİLECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ"...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Gönül Köprüsü: Şehit Aileleri ve Gaziler Huzurevinde Buluştu
2
Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
3
Muratpaşa’ya Erişilebilirlik Belgesi: Engelli Hizmetlerinde Örnek Uygulama
4
Yüksekova'da Sıcaklık Eksi 25 Derece: Seyir Halindeki Kamyonet Arızalandı
5
Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat
6
Yüksekova'da Buzlu Yolda Mahsur Kalan Minibüs Vatandaşlarca Kurtarıldı
7
Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları