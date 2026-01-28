Eskişehir'de genç çiftlere 'Evlilik Öncesi' eğitimi

Evlenilecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgilendirme programı

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında hayata geçirilen 'Evlenilecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde, Eskişehir'de hak sahibi olan genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim programı düzenlendi.

Projenin amacı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi olarak belirtildi. Genç çiftlere sağlanan maddi desteğe ek olarak, güçlü temellere dayanan bir yuva kurmalarına yardımcı olmak için eğitim desteği de veriliyor.

Program çerçevesinde, evlilik yolundaki çiftlere alanında uzman kişiler tarafından iletişim, eşler arası sorumluluklar ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimler, çiftlerin evlilik öncesi bilinçlenmesini ve sağlam adımlarla aile kurmalarını hedefliyor.

