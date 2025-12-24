Eskişehir'de Kayısı Ağacı Aralık'ta Çiçek Açtı
Mihalıççık'ta güneşe aldanan ağaç şaşırttı
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bir kayısı ağacı, Aralık ayında dalları tomurcuklanıp çiçek açtı. Beklenmedik çiçeklenme, bölge halkını hayrete düşürdü.
Güneşe aldanan ağacın erken tomurcuklanması ve çiçek açması, Aralık ayındaki soğuklar göz önüne alındığında dikkat çekici bulundu.
Çevre sakinleri, muhtemel kırağı veya don olayıyla birlikte tomurcuk ve çiçeklerin döküleceğini ve bunun bahar aylarında ağaçtaki verimi düşüreceği tahmininde bulundu.
Olay, yerel halk arasında konuşuluyor ve bölgedeki meyve ağaçlarının erken çiçeklenmeye karşı hassasiyetine dikkat çekti.
