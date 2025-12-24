DOLAR
Eskişehir'de Kayısı Ağacı Aralık'ta Çiçek Açtı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde güneşe aldanan kayısı ağacı Aralık ayında tomurcuklanıp çiçek açtı; çevre sakinleri verim kaybı uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:40
Eskişehir'de Kayısı Ağacı Aralık'ta Çiçek Açtı

Mihalıççık'ta güneşe aldanan ağaç şaşırttı

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bir kayısı ağacı, Aralık ayında dalları tomurcuklanıp çiçek açtı. Beklenmedik çiçeklenme, bölge halkını hayrete düşürdü.

Güneşe aldanan ağacın erken tomurcuklanması ve çiçek açması, Aralık ayındaki soğuklar göz önüne alındığında dikkat çekici bulundu.

Çevre sakinleri, muhtemel kırağı veya don olayıyla birlikte tomurcuk ve çiçeklerin döküleceğini ve bunun bahar aylarında ağaçtaki verimi düşüreceği tahmininde bulundu.

Olay, yerel halk arasında konuşuluyor ve bölgedeki meyve ağaçlarının erken çiçeklenmeye karşı hassasiyetine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

